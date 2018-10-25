İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
25 Ekim 2018 Perşembe 10:54

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak olayları başlatmak için paylaşımlarda bulundukları öne sürülen 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda 40 tabanca mermisi ile terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #terör #sosyal medya #propaganda
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