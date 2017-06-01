İzmir'de sosyal medyaya damga vuran görüntü

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde yol kenarına park eden minibüs sürücüsü, tramvay hattının kenarında namaz kılmaya başladı. Bu sırada sefer yapan tramvay makinisti, onlarca yolcusuyla hat üzerinde durdu, namazın tamamlanmasını bekledi. Bu anları kaydeden vatandaşlar, görüntüyü sosyal medyaya yükledikten sonra 'inançlara İzmirli saygısı', yorumlarıyla büyük beğeni aldı

Karşıyaka'da seferlerine bir süre önce başlayan tramvay hattında yaşanan olay, sosyal medyaya damga vurdu. Minibüs sürücüsü, namaz vaktini kaçırmamak için Yalı caddesi üzerinde aracını park ettikten sonra, yol kenarındaki tramvay hattı üzerinde, namaza durdu. Bu sırada seferini yapan tramvay makinisti, namaz kılan kişiyi fark ettikten sonra, ilk önce yakınında durdu. Ardından da onlarca yolcusuyla namazın bitmesini bekledi.



ELİYLE SELAMLAYIP AYRILDI



Bu anlar, bu sırada balkonda bulunun vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, namazını tamamlayan erkeğin hızla ayağa kalkıp eliyle tramvayı kullanan makiniste ve içerisindeki yolculara teşekkür ettiği de görüldü. Görüntülere göre, sürücü minibüsüyle yoluna devam etti. Tramvay da seferini tamamlamak üzere hareket etti. Tramvay makinistinin davranışını kayıt sırasında takdir eden vatandaşlar, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.



BELEDİYE BAŞKANINDAN HOŞGÖRÜ VURGUSU



Görüntüler kısa sürede onlarca kişi tarafından, sosyal medya hesaplarından paylaşılınca binlerce kişiye ulaştı. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar da, görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve İzmirli ve Karşıyakalı hoşgörüsünde vurgu yaptı. Büyük beğeni alan görüntülerin altında, bazı kişiler davranışın provakasyon amaçlı yapıldığına dair yorumlarda bulunsa da, sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hoşgörüye dikkat çekti, yapılanı takdir etti.







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