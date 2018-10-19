İzmir'de Star Rafinerisi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Star Rafinerisi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, günde 210 bin varil yılda 10 milyon ham petrol işleme kapasitesine sahip olacak rafineride bin 100 kişinin çalışacağını söyledi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Sözlerimin hemen başında Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum.

Dün itibariyle Azerbaycan 27'inci yılını geride bıraktı. Azerbaycan Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim son devletimiz oluşu gibi. Kardeşlerim de en genç devletidir.

Bu tesis enerji alanında dayanışmaları güçlendirmek için en somut örneklerden biridir.

Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz projelerini hayata geçirmiştik. Bölgesel ve küresel ölçekte sahip olacak TANAP’ı da ekeldik.

Her şeyden önce 6,3 milyar dolarlık bir yatırım. Star rafinerisi bir diğer taraftan konteynir limanı, petrokimya tesisleri bütün bunları ele aldığımız zaman bakıyorsunuz yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım burada söz konusu.

SOCAR Star Rafinerisi’ni bu yatırımla ülkemize kazandırmıştır.

BİN 100 KİŞİ GÖREV YAPACAK

Petrol ürünleri ithalatında her yıl 1.5 milyar dolar tasarruf edilmesi hedefleniyor. Günde 210 bin varil yılda 10 milyon ham petrol işleme kapasitesine sahip olacak.

İstihdam boyutu ile önemli olan bu tesiste 1.100 kişi görev yapacak.

Ege bölgemizin rehafını da yükseltmiş olacağız. Bölgedeki tüm halkların güvenliği için çalışıyoruz.

Bölgedeki herkeste bu samimiyeti görebilmek ister gönül. Doğu Akdeniz’deki tek taraflı oldu bittiler gibi girişimlerden üzüntü duyuyoruz.

Türkiye olarak bu tür dayatmalara karşı hem sahada hem diplomatik alanda vermeyi sürdüreceğiz.