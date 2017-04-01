İzmir'de su istasyonları kapandı, rekabet başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova ve Karşıyaka'daki, İzmirlilerin, 19 litrelik damacanasını 1.5 TL'ye doldurabildiği sekiz kaynak suyu satış istasyonu, yasal zorunluluk nedeniyle 31 Mart Cuma günü mesai saati sonunda kapandı. Belediye'nin de 'İzmir Su-Homeros' markasıyla piyasaya gireceği sektörde, günde ortalama 8 bin 500 damacana doldurulan istasyonlardaki son günde, yeni müşteri kazanmak isteyen bazı su firmalarının bayileri, tanıtım broşürü dağıttı.
Karşıyaka ve Bornova'daki sekiz su satış istasyonu Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kaynak sularının el değmeden ambalajlanarak satışa sunulmasının öngörülmesi nedeniyle, İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün verdiği sürenin 31 Mart 2017 tarihinde dolmasıyla, mesai saati sonunda kapandı. İzmir'de 1993 yılından bu yana hizmet veren, ucuz kaynak suyu sağlanması nedeniyle Karşıyaka ve Bornova'da orta ve dar gelirli ailelerin 25 yıldır vazgeçemediği yerler olan sekiz su satış istasyonunda, günlük ortalama 8 bin 500 adet 19 litrelik damacana dolumu yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, hem istasyonların kapanacak olması hem de damacana su piyasasındaki fiyatları dengelemek amacıyla 7.6 milyon liralık yatırımla Bornova Homeros Vadisi'nden gelen kaynak sularını şişeleyecek bir tesis kurdu. Saatte 1500 damacana kapasiteli tesiste doldurulacak 19 litrelik damacanalar 'İzmir Su-Homeros' markasıyla piyasada 6 TL'ye satılacak. Fabrikanın işletmesini yapacak olan Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza A.Ş. bayilik başvurularını almaya başladı. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden belgesini getirecek olan ve sözleşme koşullarını kabul eden girişimcilere, bayilikler verilecek. İzmir Su-Homeros markası için özellikle bu suyu içmeye alışkın İzmirlilerin yaşadığı Bornova ve Karşıyaka'dan daha çok bayilik başvurusu yapıldı. Diğer ilçelerde de yapılan başvuralar değerlendirmeye alındı. Kısa süre içinde İzmir Su-Homeros satışı başlayacak.
Su satış istasyonları, son gün kepenklerini kapatmadan önce, gün boyu, damacanalarını doldurmaya gelen Bornova ve Karşıyakalıları ağırladı. İstasyon görevlilerine "Bugün son mu ?" diye soran İzmirliler, bu duruma tepki gösterdi. Son kez damacanalarını doldurmaya gelenler sıraya girerken, bazı su firmalarının bayileri de istasyonların kapanmasından faydalanmak, yeni müşteri kazanmak için harekete geçti. Firmalar, istasyon önlerinde broşür dağıttı. Belediyenin 19 litrelik damacanasını 6 TL'ye satacağını açıkladığı 'İzmir Su-Homeros' ile yine 6 TL fiyatla satış yapan farklı marka suların bayileri arasında rekabet başladı.