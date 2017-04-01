İzmir'de su istasyonları kapandı, rekabet başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova ve Karşıyaka'daki, İzmirlilerin, 19 litrelik damacanasını 1.5 TL'ye doldurabildiği sekiz kaynak suyu satış istasyonu, yasal zorunluluk nedeniyle 31 Mart Cuma günü mesai saati sonunda kapandı. Belediye'nin de 'İzmir Su-Homeros' markasıyla piyasaya gireceği sektörde, günde ortalama 8 bin 500 damacana doldurulan istasyonlardaki son günde, yeni müşteri kazanmak isteyen bazı su firmalarının bayileri, tanıtım broşürü dağıttı.