İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir'de kullanılan içme suyunun tek başına yüzde 40'ını taşıyan Menemen'deki 2 metre 20 santim çaplı ana boruda meydana gelen arızasının giderilmesi için İZSU seferber oldu. 60 saatlik zorunlu müdahale nedeniyle yaşanacak kesintiden vatandaşların etkilenmemesi için kesinti bölgelerine dönüşümlü su verilirken, İZSU arıza ekipleri 24 saat kesintisiz çalışarak arızalı boruyu yeniledi. İZSU Genel Müdürlüğü, 2 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde su kesintisinden etkilenen mahallelere su verecek

Menemen Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan ve Göksu-Sarıkız kuyularından İzmir’in Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Bornova ilçelerine su temin eden 2 metre 20 santim çapındaki ana boruda arıza tespit eden İZSU ekipleri, arızanın giderilmesi için seferber oldu. 30 Mayıs Çarşamba’yı 31 Mayıs Perşembeye bağlan gece hattaki su kesilerek çalışmalar başladı. İZSU personeli, vardiyalı 24 saat kesintisiz çalışarak arızalı boruyu yerinden çıkartarak mevcut beton borunun yerine çelik boru montajı yaptı. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri çelik borunun kaynak çalışmalarının bittiğini, çelik borunun alttan desteğini sağlamak için zemine ayrıca beton dolgu yaptıklarını ve 2 Haziran Cumartesi sabahı şebekeye su vermeye başlayacakları nı belirtti. 60 saatlik program dahilinde yürütülecek çalışmalar süresince vatandaşların su kesintisinden en az etkilenmesi için Tahtalı ve Balçova barajlarından 4 ilçeye dönüşümlü su aktaran İZSU Genel Müdürlüğü, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ve Bornova’da Perşembe gecesi suyu kesilen mahallelerin bugün itibariyle su aldığını, 1 Haziran’da suyu kesilen Anadolu Caddesi’nin deniz tarafında kalan Karşıyaka’daki mahallelerin Cumartesi sabahı 04.30’a kadar su alacağını, ilk grupta yer alan 4 ilçedeki mahallelerde 1 Haziran’ı 2 Haziran Cumartesi gününe bağlayan gece 00.30’da başlayacak 12 saatlik su kesintisinin öğle 12.30’da biteceğini duyurdu. Yetkililer, çalışmaların daha erken bitmesi halinde su kesintisinden etkilenen mahallelerin Cumartesi günü daha erken su alabileceğini belirtirken, 3 Haziran Pazar gününe sarkan bir kesintinin söz konusu olmadığını ifade etti.