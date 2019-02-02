İzmir'de su kesintisi yaşanacak

Menemen ilçesinde bazı mahallelere 24 saat boyunca su verilemeyecek

İzmir'de su kesintisi yaşanacak
02 Şubat 2019 Cumartesi 09:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'nin çalışma sahasında kalan isale hattının deplasmanını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü'nün yeni döşenen boru hattının bağlantılarını tamamlayabilmesi için ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yapacağı belirtildi.

Buna göre 4 Şubat Pazartesi günü 10.00 ila 5 Şubat Salı günü 10.00 saatlerinde Menemen ilçesi sınırlarında kesinti yapılacak mahalleler şunlar: İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Irmak, Gölcük, Zeytinlik, İncirlipınar, Yeşilpınar, Kemal Atatürk, Gazi, İstiklal, Cumhuriyet, Ulus, 30 Ağustos, 29 Ekim, 9 Eylül.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #su kesintisi #menemen
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