İzmir'de sular çekildi, geriye pislik ve zarar kaldı!

İzmir dün güne denizdeki fırtınayla uyanmıştı. Yaşanan fırtınanın etkisiyle denizle kara birleşmiş ve özellikle Alsancak gibi denizin dibindeki semtlerde taşkınlar yaşanmıştı. Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından belediye ve firma sahipleri ise gerekli çalışmalara başlamak için suyun çekilmesini bekliyordu. Suyun çekilmesinden sonra da yaşanan felaketin ekonomik boyutları ortaya çıktı. Alsancak ve çevresindeki işyerleri dün öğleden sonra ve bugün selin oluşturduğu pisliği temizlemekle uğraşırken İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de gerekli çalışmalara başladı.
Denizin taşması yürüyüş yolunu bozdu
İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle taşan denizin arkasında bıraktığı zarar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Taşma nedeniyle özellikle sahil semti Alsancak tamamen sular altında kalmıştı. Denizin durgunlaşmasıyla ve suların tamamen geri çekilmesiyle de felaketin boyutları ortaya çıkamaya başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndan Alsancak Limanı’na kadar olan ve yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş yolu ise taşkından en çok etkilenenler arasında oldu. Yürüyüş yolu tamamen bozulurken önümüzdeki günlerde yeniden yapılması bekleniyor. Aynı alanda taş döşemesi olan sahil kenarında ise yer yer ortaya çıkan taşların yeniden döşeme çalışmaları başladı. Yaşanan bu felaketle ilgili konuşan uzmanlar ise, deniz kenarındaki illerde genellikle yaşanan bu durumun temel nedeni olarak denizin yükselmesini gösterdi.
Belediye de hasar tespitini henüz yapamadı
Denizde yaşanan fırtınadan dolayı özellikle Alsancak semtinde denizle kara birleşti. Yaşanan felaketin arkasında ciddi bir maddi sorun da oluşturması ise gözleri belediyeye de çevirdi. Felaketin özellikle çevre düzenlemesi noktasındaki çalışmalara zarar verdiğini sorudğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı konuyla ilgili gerekli düzenleme ve temizleme çalışmalara başladıklarını ancak ortaya çıkan maddi zararla ilgili net bir rakam olmadığını ve gerekli çalışmalar sonunda önümüzdeki güneler içinde konuyla ilgili gerekli açıklamanın yapılabileceğini belirtti.
En fazla Alsancak’taki esnaf etkilendi
Denizde yaşanan fırtına nedeniyle dalgaların Alsancak’tan içeriye kadar girdiğini ve en çok etkilenenin de esnaf olduğunu sorduğumuz İzmir Ticaret Odası Sigorta Komitesi Üyesi Hüseyin Saygılı, ‘Şu an için zarar tespiti yapılmadı. Ortada net bir zarar tespit rakamı yok. Önümüzdeki hafta içinde net bir rakam ortaya konur. Bu felaketten en çok dükkânlarını su basanlar etkilendi. Bu durumda ise çok sayıda yurttaşımız var. Tabi bu durumun nedeni doğal afettir. Beklenmedik bir olay. Deniz kenarındaki şehirlerde de bu durumla çok karşılaşılıyor. Dünya şehirleri de son yıllarda böyle durumlarla çok karşılaştı. Bu durum sadece İzmir’e özgü değil. Maalesef iklim değişikliği çevresel sıkıntılar ve ekolojik yapıdan kaynaklı bir değişim içinde. Dengesiz büyüme ve çevre tahribatı da yaşanan bu olumsuzluklarda etken tabi. Önümüzdeki hafta içinde net bir rakam ortaya çıkar’ dedi.
Fırtına vurdu geçti
Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi aşan çok kuvvetli fırtına nedeniyle Konak, Göztepe, Alsancak ve Bostanlı iskelelerinde hasar oluştu. Metrelerce yükseklikteki güçlü dalgalar, Konak İskelesi'nin kapılarını kırdı ve elektrik aksamına zarar verdi. İskele binası su aldı. Dalgalar, Göztepe İskelesi'nde taşları yerinden kaldırdı. Su altında kalan Alsancak İskelesi'ndeki turnikeler, UPS (kesintisiz güç kaynağı) üzerinden elektrik verilerek çalıştırılabildi. Bostanlı İskelesi'nde 2 usturmaça deforme oldu. Metin Oktay gemisi iskeleye bağlı iken "baba kopması" nedeniyle bordasında küçük çaplı bir hasar oluştu.
Şiddetli fırtına nedeniyle Alsancak, Konak, Bornova, Balçova, Buca ve Karabağlar bölgelerinde bazı trafik levhaları zarar gördü.
Kuvvetli fırtına etkisiyle Karataş kıyı şeridindeki 30 adet kronman üzeri harpuşta ve 1 olta grubu yerlerinden koptu. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki ahşap iskelelerden üçünde (Günbatımı, Begonvil ve Kayıklı İskele) hasar oluştu.
Cumhuriyet Meydanı ile Liman arasındaki farklı noktalarda andazit ve arnavut taşlar yerinden kalktı. Bu taşların ve sahil boyunca bozulan karoların tamiratı gerçekleştiriliyor.
Kordon'da 52 bin 500 metrekarelik çim alan ve çalı grupları ile Konak'ta 16 bin 600 metrekarelik çim alan deniz suyuna maruz kalarak zarar gördü. Seyir teraslarındaki 200 metrekarelik zemin kaplaması hasara uğradı. 1.5 kilometrelik yürüyüş yolu kenarındaki çiçekler ve damlama sistemi büyük zarar gördü. Kordon girişindeki oyun grubu ile yürüyüş yolunun kauçuk zemininde hasar oluştu.
Karşıyaka Yelken Kulübü ile Yunuslar asındaki çim alan büyük zarar gördü. Sadece yeşil alanlarda yaklaşık 1.9 milyon liralık hasar riski tespit edildi. Tuzlu sudan arındırmak amacıyla yeşil alanlarda erken saatlerden itibaren yüzey sulaması yapıldı.
Sahil bandı boyunca kompozit kaplamalarda hasar oluştu. Bir adet BİSİM istasyonu bisiklet parkı kırıldı. Sahilevleri sahildeki sert zeminde hasar oluştu. Oturma grupları zarar gördü. Şiddetli fırtına nedeniyle muhtelif ilçelerde 17 ağaç devrildi.
Afete 30'a yakın ekip ve yüzlerce araçla müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100'den fazla noktada su çekme ve tahliye işlemi gerçekleştirdi. Hasar Tesbit Komisyonu tarafından sigortasız işyerlerine ilişkin çalışmalar yapıldı.