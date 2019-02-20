İzmir'de 'Süper Ay'

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de dolunay, gece boyunca ve dün sabahın erken saatlerinde de gökyüzünde görülmeye devam etti. Dolunay, Kordonboyu'ndaki Gündoğdu Meydanı'nda bulunan ve Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ve süvarileri temsil eden heykel ile güzel görüntü oluşturdu.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Uşak'tan da gözlendi.

Dünya'ya en yakın noktada olması, Ay'ı en uzak olduğu noktaya göre yüzde 14 daha büyük, yüzde 30 daha parlak gösterdi.

Türkiye'de, önceki gün yerel saatle 18:15'ten itibaren görülmeye başlanan 'Süper Dolunay', dün sabah 08:30'a kadar gözlemlenebildi. Yılın ilk 'Süper Ay'ı 20 Ocak'ı 21 Ocak'a bağlayan gece görülmüştü. Tam Ay Tutulması'nın da yaşandığı gece, Ay kızıla bürünerek 'Süper Kanlı Ay'a dönüşmüştü. Tutulma sırasında atmosfere giren Güneş ışınlarının yaşadığı değişim sebebiyle kırmızı görünen Ay gökyüzünde eşine az rastlanır bir görüntü oluşturmuştu. Yılın üçüncü ve son Süper Ay'ı 21 Mart'ta seyredilebilecek.