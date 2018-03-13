İzmir'de Suriyeliler de artık Süt Kuzusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aileleriyle birlikte savaştan kaçıp İzmir'e sığınan 6 bin 500 Suriyeli mülteci çocuğu "Süt Kuzusu Ailesi"ne dahil etti. Büyükşehir, süt üreticilerine ciddi bir destek sağlayan proje ile son 5 yılda İzmirli çocuklara 55 milyon litre süt dağıttı

Savaşın yaşamlarına kastettiği; ülkelerinden, evlerinden, özgürlüklerinden mahrum edilen Suriyeli çocuklar, aileleriyle geldikleri İzmir'de yeniden hayata bağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların sağlıklı büyümesine katkı amacıyla 2012 yılında 46 bin hane ile başlattığı ve 2018’den itibaren yaklaşık 3 kat büyüterek 125 bin hanenin kapısını tek tek çalıp miniklere süt ulaştırdığı "Süt Kuzusu" projesine kentteki 6 bin 500 Suriyeli çocuğu da dahil etti. İzmir merkezdeki 1–5 yaş arası çocuklara verilen süt desteğinde toplam rakam böylece 131 bin 500 oldu.





Üretici mutlu, çocuklar sağlıklı



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire Süt Kooperatifi'nden satın aldığı sütleri, oluşturduğu 62 farklı ekiple 388 mahallede kapı kapı dolaşarak "çocuk başına ayda 8 litre" olacak şekilde dağıtıyor. Böylece bir yandan zor durumdaki süt üreticileri desteklenirken diğer yandan da İzmirli çocuklar sağlıklı süt içip sağlıklı büyüyor.



Dağıtılan sağlıklı sütler, Tire ve çevre köylerdeki yaklaşık 2 bin 500 üreticinin ineklerinden sağılıyor.





Karanlıktan aydınlığa



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir kent merkezinde yaşayan 1-5 yaş grubu çocuklara verdiği süt desteğinin kapsamını Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Buca, Çiğli, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Gaziemir ve Güzelbahçe ile Urla’nın Zeytinalanı ve Menemen’in Ulukent, Koyundere ve Asarlık mahallelerinde yaşayan 6 bin 500 Suriyeli çocuk ile biraz daha genişletti. İzmir'de yaşayan Suriyeli çocuklar şimdi daha mutlu.



3 sene önce Halep’ten İzmir’e gelen 5 yaşındaki Gadir Ali ile 4 yaşındaki Azize Muhammed, bu çocuklardan ikisi.. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sütlerini çok seviyor ve dağıtım ekiplerinin yolunu gözlüyorlar.



Aileleriyle birlikte Suriye'den kaçıp sığındıkları İzmir'de adeta karanlıktan aydınlığa çıkan çocuklara şefkat elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, sıkı ve titiz bir çalışmayla belirlenen adreslerin kapısını tek tek çalarak sütleri elden teslim ediyor.





5 yılda 55 milyon litre süt



2007 yılından bu yana Tire Süt Kooperatifi’nden alım yaparak hem üreticiyi koruyan hem de çocuklara sağlıklı süt içiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Sütü projesi ile 2008–2012 yılları arasında, 250 okuldaki 220 bin çocuğa düzenli olarak süt dağıttı. Bu projenin daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez çalışmalarını 1-5 yaş grubu çocuklar için “Süt Kuzusu” adı altında sürdürmeye başladı. Projeyle birlikte sadece son 5 sene içerisinde çocuklara 55 milyon litre süt dağıtıldı.



Yerel yönetim tarafından desteklenen Tireli süt üreticileri de, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından “Dünyanın en iyi kırsal kalkınma modeli ödülü”ne layık görüldü.