İzmir'de suya yeni yılda zam yok!

İZSU'ya 2019 yılı için yaklaşık 2.5 milyar liralık bütçe ayrılırken, 2018'de uygulanan su tarifesinin "zam yapılmadan" yeni yılda da geçerli olması kararlaştırıldı. 1 Ocak 2019'tan itibaren İstanbul’da 20 metreküp su konutlarda 110 lira 40 kuruş, Ankara’da 142 lira 60 kuruş, İzmir’de ise 96 lira 20 kuruş olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı'nı görüşen İZSU Genel Kurulu, 2018 yılında uygulanan su tarifesini, yeni yılda da geçerli olacak şekilde onaylandı. 2 milyar 469 milyon 352 bin TL'lik 2019 bütçesinin yüzde 42’si yatırımlara ayrıldı. Yeni yılda 1 milyar 34 milyon 681 bin liralık yatırım yapmayı planlayan İZSU’nun 2019 yılı faaliyetlerinde öne çıkan çalışmalar arasında kanal, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yapımı, içme suyu ve atık su ar ıtma tesislerinin işletilmesi ve Büyük Körfez Projesi kapsamında tarama çalışmaları yer aldı.

Kendine çalıştı ne demek?

İZSU Genel Kurulu toplantısında AK Partili İmet Tunç’un "Kentinizden çok kendinize çalışıyorsunuz" şeklindeki sözleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan büyük tepki gördü. Başkan Kocaoğlu, “Kentinden çok kendine çalışan dediğin zaman olmuyor. Varsa hırsızlık, yolsuzluk, şerefsizlik onu delillendirirsin. Kendine çalıştı ne demek?” şeklinde konuştu.

Bizden daha şeffaf bir belediye yok

Başkan Kocaoğlu İZSU’nun faaliyetlerine yönelik gelen eleştirileri şöyle değerlendirdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nde en fazla kanalizasyon ve arıtma yatırımı yapmış bir ilden bahsediyorsunuz. İstanbul bizim yüzde 45’imizde, Ankara yüzde 5 buçuk 6’mızda! Çevreye bu kadar yatırım yaptık. Bitti mi? Hayır, bitmeyecek. Arıtmalara ilaveler geliyor. Derelerin ve körfezin temizliği biteviye sürüyor, sürecek de.. Kent büyüyor. Biz peşinden koşmaya çalışıyoruz. Her konuda eleştirebilirsiniz. Ama rakamları ve çevre konusunda İzm ir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Şeffaflık konusunda ise bu belediyeden daha şeffafını bulursanız çerçeveletip evinizin, iş yerinizin duvarına asarsınız. Bir de 'Çok zam yapan belediye' söylemi var. Biz bazı iller gibi Tüketici Fiyat Endeksi artışlarına göre her ay zam yapmadık, onlar gibi fiyatları otomatiğe bağlamadık. İzmir'deki su fiyatları Ankara'nın da İstanbul'un da çok altında."

Siyaset değil bilim emrediyor

İzmir Körfezi'nin yeniden yüzülebilir hale getirilmesi için hazırladıkları projenin yaşama geçirilmesi için neler yaptıklarını ve yaşanan süreci özetleyen Başkan Kocaoğlu şunları kaydetti:

“Büyük Körfez projesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile birlikte olmamıza rağmen, tüm eksiklikler bittikten sonra ÇED raporunu 2,5 yılda alabildik. Bu raporların istenirse kaç günde çıktığını hepimiz biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, ÇED raporu alınır alınmaz sirkülasyon kanalının yapımı için proje ve temizlik için gereken ekipmanların ihalelerine çıktık. Bugün aldığımız bilgiye göre TCDD, biri Yenikale’de biri de liman içindeki iki tane topuğun düzeltilmesi için ihale yapmış. Bu Büyük Körfez projesinde öngörülen liman yolunun 14 metre derinliğe indirilmesiyle ilgili bir çalışma değildir. Bu 'seçim öncesi çalışmaya başladık' edebiyatı için duyurudur. Yapılacak iş liman yoludur, önünde hiçbir engel yoktur. Hemen proje ihalesine çıkıp yapabilir. Biz 13 buçuk kilometre uzunluğunda, 250 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde sirkülasyon kanalı yaptığımız zaman sadece ve sadece para harcamış olacağız. Hiçbir kuruşun geri dönüşü olmayacak. Ama TCDD Yenikale’den limana kadar yanaşma kanalını 14 metre derinliğe indirip 250 metre genişliğe getirdiği zaman, liman faaliyetlerinden bugünün 3 katı ciro sağlayacak. Biz bu limanı geliştirmediğimiz için maalesef İzmir’deki liman gücümüzü Pire’ye kaptırdık. Çok ucuza! Bir yılda olmasa bile 2 yılda harcadığı parayı geri kazanacak bir yatırımla yapabilirdik. Bu yatırımın ekonomiye çok büyük kazanç getireceğinin altını çizmek istiyorum. Bunun atlanmaması gerekiyor. İzmir Körfezi'nin yüzülebilir olması için 3 tane konu vardır. Bir; bizim anlattığımız sirkülasyon kanalının yapılmasıdır. Ada projesi çalışmalarına ve alınacak ekipmanlar belli olduğunda alınmasına başlıyoruz. İki; TCDD'nin liman yaklaşma kanalını acilen yapması gerekmektedir. Bu üçüncü nesil gemilerin limana girmesini sağlayacaktır. Körfez temizliğine katkı sunacaktır. Ayrıca Körfez Tüp Geçidi projesiyle körfez temizliğinin göz ardı edilemez ilişkisi vardır. Tüp geçit yapılırken alanda 17 milyon metreküp ilave tarama yapılmaz ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımdaki sirkülasy on iyileşmesi yüzde 40’tan yüzde 10’a düşecektir. Bu projelerin at başı yapılması gereklidir. Bu ne siyasi bir şeydir, ne odur, ne budur. Bu bilimin emrettiği şeydir. Yüzülebilir Körfez hedefi gerçekleşecektir. Ama bu biteviye yapılan bir şeydir. Baltık Denizi limanlarına gittiğiniz zaman 365 gün tarama yapıldığını görürsünüz. Hiç bitmez. Liman bir taraftan dolar bir taraftan tarama yapılır. İzmir Körfezi'nde de bu büyük iyileştirmeden sonra Büyükşehir Belediyesi tarama faaliyetlerine devam etmek zorundadır.”

3 büyük ilde en ucuz su İzmir’de

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı bütçe teklifinde, Ocak ayından itibaren su ve atık su tarifesi yüzde 15 artışla güncellenmişti. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun önerisiyle, 2019 yılı için yüzde 15 artışla ile güncellenen su ve atık su tarifesinin 2018 yılında geçerli olan tarifeye dönüştürülmesini oy çokluğu ile kabul etti.

İzmir'de, 1 Ocak 2019'dan itibaren de 2018 yılı mevcut su tarifesi geçerli olacak. Buna göre bir abone KDV hariç, İstanbul’da 20 metreküp su kullandığında konutlarda 110 lira 40 kuruş, konut dışında ise 227 lira 40 kuruş, Ankara’da konutlarda 142 lira 60 kuruş, konut dışında 363 lira ödeyecek. İzmir’de ise şu an olduğu gibi yine 96 lira 20 kuruş, konut dışında da 221 lira 20 kuruş ödemeye devam edecek.

İZSU 2019’da neler yapacak?

* 720 kilometre uzunluğunda içme suyu şebeke ve iletim hattı yapılacak.

* 150 kilometre uzunluğunda branşman hattı yenilenecek.

* 265 kilometre içme suyu şebekesi yenilenecek.

* 220 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı yapılacak.

* 38 kilometre uzunluğunda dere ıslahı ve korkuluk yapılacak.

* 300 kilometre uzunluğunda yağmur suyu projeleri tamamlanacak.

* 2 bin 208 kilometrelik kanal hattı temizlenecek.

* 280 kilometre uzunluğunda kanal hattı bakım, onarım ve yenilenmesi yapılacak.

* 100 bin 540 adet mevcut yağmur ızgaraların bağlantı kollarının temizliği gerçekleştirilecek.

* 55 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı oluşturulacak.

* Derelerdeki temizliklerde 350 bin ton malzeme çıkarılacak ve 600 kilometre bakım ve temizlik çalışması yapılacak.

* Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. faz inşaatı devam edecek.

* Gerenköy Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı devam edecek.

* 2 adet evsel atık su için paket arıtma tesisi yapılacak.

* Ulucak Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı başlayacak.

* Dikili, Yeni Şakran, Selçuk, Kiraz, Beydağ ve Kemalpaşa Halilbeyli atık su arıtma tesislerinin yapımı için çalışmalar başlayacak.

* Halkapınar Su Fabrikası’na Genel Müdürlük hizmet binası yapımı başlayacak.

* İzmir Körfezi su kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

* Yüzülebilir Körfez hedefine yönelik proje çalışması tamamlanacak.

* Çeşme ve Aliağa içme suyu arıtma tesisi projesi tamamlanacak.

* 85 adet su deposu yenilenecek.

* 66 adet sondaj kuyusu açılacak.

* Foça, Yeni Foça ve Musabey Kuyuları Arıtma Tesisi imalatına devam edilecek.

* Mordoğan İçme Suyu Paket arıtma tesisi yapımı sürecek.