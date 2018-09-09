İzmir'de taciz ederken yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğunu G.B.'yi taciz etmeye çalışan ve mahalleli tarafından yakalanarak linç edilmek istenen M.Ş. gözaltına alındı

İzmir'de taciz ederken yakalandı
09 Eylül 2018 Pazar 11:34

Olay, saat 19.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 6274/1 Sokak'ta meydana geldi. 12 yaşındaki kız çocuğu G.B., M.Ş.'nin yolunu keserek kendisine arkadaşlık teklif ettiğini ve telefon numarasının yazılı olduğu bir notu verdiği ailesine söylemesi üzerine, küçük kızın babası ve yakınları harekete geçti. Mahalle sakinleri tarafından sokakta yakalanan M.Ş. öfkeli kalabalık tarafından darp edilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis kavgayı ayırdı. Polisin yaptığı incelemede M.Ş.'nin daha önce de G.B.'nin önünü keserek arkadaşlık teklif ettiğini belirlemesi üzerine M.Ş. gözaltına alındı. Mahalle sakinleri tarafından darp edilen M.Ş., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #taciz #çocuk #yakalandı
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