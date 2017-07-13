İzmir'de tarihi eser kaçakçısı Özbek kadına gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde Özbekistan Uyruklu bir kadının elindeki tarihi eserleri yurt dışına kaçırmak için hazırlık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda Özbekistanlı N.A., gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 20 sikke, yüzük ve kral başı olarak tabir edilen tarihi eserler ele geçirildi. Roma dönemine ait olduğu belirlenen eserler Bergama Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.Kaynak: DHA
Tarihi eserleri Mardin'den tanımadığı bir kişiden aldığını belirten N.A.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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