İzmir'de tarihi eser kaçakçısı Özbek kadına gözaltı

İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, Roma Dönemi'ne ait tarihi eserleri yurt dışına çıkarmak isteyen Özbekistan uyruklu bir kadın yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde Özbekistan Uyruklu bir kadının elindeki tarihi eserleri yurt dışına kaçırmak için hazırlık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda Özbekistanlı N.A., gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 20 sikke, yüzük ve kral başı olarak tabir edilen tarihi eserler ele geçirildi. Roma dönemine ait olduğu belirlenen eserler Bergama Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Tarihi eserleri Mardin'den tanımadığı bir kişiden aldığını belirten N.A.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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