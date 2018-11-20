İzmir'de tarım arazilerinin kiralanması için 8 bin başvuru

İzmir'de, 'Hazine'ye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçiye Kiralanması' projesi kapsamında alınan başvurular tamamlandı. Arazileri kiralamak isteyen 8 bin 727 kişi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 'Hazine'ye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçiye Kiralanması' projesi kapsamında, belirlenen başvuru tarihi bitti. İzmir'de Hazine'ye ait tarım arazilerini kiralamak isteyen vatandaşlar, başvurularını Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'nde kurulan masalar aracılığı ile yaptı. İzmir'de 8 bin 727 kişi, tarım arazilerini kiralamak için başvuruda bulundu.

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, yapılan başvuruları inceleyeceklerini ve belirlenen kriterlere uygun olanları tespit ederek, bu arazileri kiraya vereceklerini söyledi. Müdürlük bünyesinde kurulan 15 masada, personelin vatandaşlardan gelen talepleri aldığını belirten Varan, "Müracaatları inceledikten sonra başvurusu yasalara uygun olan kişileri çağıracağız. Daha sonra arazilerin kiralama işlemlerini yapacağız" dedi.