İzmir'de tartışmalara neden olan o pankart kaldırıldı

Kordon'da Pasaport İskelesi yanında demirli olan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin bulunduğu yere asılan ve tartışmalara neden olan pankart kaldırıldı

İzmir'de Alsancak Pasaport İskelesi'nden Haziran ayında bakım için Alaybey Tersanesi'ne götürülen 'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüleceği iddiaları tartışma yaratmıştı. Bakımda olduğu belirtilen geminin daha önce demirli olduğu yere asılan 'Denizci Millet Kıraathanesi' açılacağı yönündeki iddialar tartışmaları alevlendirmişti. Bugün ise tartışmalara neden olan o pankart kaldırıldı.

Kaynak: