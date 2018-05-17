İzmir'de tehlikeli yolculuk

İzmir'de bir sürücünün motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerlemesi kameralara yansıdı

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:31

Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarında seyreden sürücü, trafik aktığı sırada motosikletini tek tekerlek üzerine kaldırarak araçların arasında sürmeye başladı.

Bu sırada AA kamerasının kayıtta olduğunu gören sürücü, tek tekerlek üzerinde sergilediği tehlikeli gösterisine devam etti.

Motosikletin plakasını okunmaması için bir bez parçasıyla kapatan, zaman zaman plakanın kapalı olup olmadığını kontrol eden sürücünün diğer araçların yanı sıra trafik ışıklarındaki yayaların da güvenliğini yok saydığı görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir haber #motosikletli #izmir
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