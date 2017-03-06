İzmir'de teleferik, bu tarihe kadar kapalı

İzmir'de teleferik, bu tarihe kadar kapalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce hizmete alınan Balçova Teleferik Tesisleri, sezon öncesi “yıllık periyodik bakım” nedeniyle Mart ayı sonuna kadar hizmet veremeyecek


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin AB standartlarında yenilerek iki yıl önce hizmete aldığı ve açıldığı günden itibaren yaklaşık 850 bin kişinin ziyaret ettiği Balçova Teleferik Tesisleri bakıma alınıyor.  Tesis, yılda bir kez yapılması zorunlu olan periyodik bakım nedeniyle Mart ayı boyunca hizmet vermeyecek. 1 ay sürmesi planlanan bakımın ardından tesis, 1 Nisan 2017 tarihinde yeniden ziyaretçilerin kullanımına açılacak. Tesisin hem daha uzun ömürlü olması hem de güvenli hizmet vermesi nedeniyle yapılacak bakım sırasında, teleferiğin tüm hareketli ve mekanik parçaları sökülerek kontrol edilecek. Bakım sırasında tesisin kesintisiz çalışmasını sağlayan jeneratörler ile tesisteki binaların bakımı ve çevre düzenlemesi de yapılacak.

 

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #balçova #teleferik
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