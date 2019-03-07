İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltı
07 Mart 2019 Perşembe 10:54

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 10 zanlı hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler; #izmir #terör #operasyon #pkk #kck
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