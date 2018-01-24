İzmir'de terör operasyonu: 10 kişi tutuklandı

İzmir'de PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 10'unun tutuklandığı öğrenildi

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla polis operasyon başlattı. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.



İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan polis, evlerde çok sayıda örgütsel döküman, tabanca ve dijital malzeme ele geçirdi.



Şüpheliler sorgusu için önce emniyete sonra da adliyeye götürüldü. Adliyede 16 kişiden 10'u tutuklanırken, diğer 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.