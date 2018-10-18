İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

İzmir'de yapılan terör operasyonunda 13 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak HDP İl Başkanlığı tarafıdan yazılı açıklama yapıldı

İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı
18 Ekim 2018 Perşembe 16:43

HDP İzmir İl Eş Başkanları Semra Uzunok ve Çerkez Aydemir imzasıyla yapılan açıklamada, aralarında 24 Haziran genel seçimlerinde İzmir milletvekili adayı olan Orhan Ayhan'ın da bulunduğu 13 partilinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların hukuki dayanağının olmadığı, HDP üzerinde baskı kurulmak istendiği iddia edilen açıklamada, 13 partilinin serbest bırakılması talep edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #terör #operasyonu #13 gözaltı
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