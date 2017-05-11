İzmir'de terör operasyonu

- Güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DKP/BÖG üyesi 11 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DKP/BÖG üyesi kişilerin Suriye'de öldürülen "Mehmet" kod adlı Ulaş Bayraktaroğlu'nun sözde intikamını almak amacıyla güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Konak ve Bayındır ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonda, Devrimci Parti İzmir İl Binasında da polis ekipleri arama yaptı. Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Parti binasının içinde ölen teröristlerin fotoğrafları konarak etrafına yakılan mumlarla taziye köşesi oluşturulması dikkati çekti.



Gözaltına alınan zanlıların, katıldıkları eylemlerde, DKP/BÖG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterirken güvenlik güçlerince ölü ele geçirilen teröristlerin fotoğraflarını taşıdıkları da tespit edildi.



Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.





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