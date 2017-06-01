İzmir'de terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DKP/BÖG'ye yönelik soruşturmasında İzmir Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Muğla, Mersin ve Ankara illerinde operasyon yapıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin kentte bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olduğu ayrıca Suriye'de çatışmalara katılan örgüt için eleman temin ettikleri öğrenildi. Zanlıların, Suriye'de öldürülen Ulaş Bayraktaroğlu ile 'kırmızı fularlı kız' olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'le de aynı örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.Kaynak: DHA
Bu arada terör örgütüyle ortak hareket ettiği ileri sürülen Devrimci Parti'nin Alsancak semtindeki binasındaki aramalarda ise örgüte kazandırılan ve Suriye'de çatışmalarda bulunan kişiler hakkında bilgilerinde olduğu dökümanlar ele geçirildi. Gözaltındaki kişiler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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