İzmir'de teröristler kendi tuzaklarına düştü. Hain plan ortaya çıktı!

İzmir Buca'da patlama meydana geldi. Patlamada bir terörist öldü, bir terörist yaralandı

İzmir Buca 'da eylem yapmak isteyen PKK 'lılar kendi tuzaklarına düştü. PKK'lıların içinde bulunduğu otomobilde patlama oldu. PKK'lılardan biri ölürken, diğeri ise ağır yaralandı. Polisler bölgede inceleme yaparken, ikinci bir bomba da çöp konteynerinde patladı. Bu patlamada ise zarar gören kimse olmadı.



Yaralı PKK'lı itiraf etti, polis arama yaptı



Planları ortaya çıktı

Olay Buca'nın Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 02.00 sıralarında bir otomobilde patlama meydana geldi. Patlama sonrası polise patlamanın ihbarı yapıldı. Bu patlamadan yaklaşık 20 dakika sonra da bir çöp konteynerinde patlama oldu. Olay yerine sevk edilen polisler iki noktada da inceleme yaptı.Yapılan incelemede patlama olan aracın Kartal marka bir araç olduğu belirtildi. Aracın içinde saldırı hazırlığı yapan PKK'lıların olduğu belirlendi. Patlamada 1 terörist ölürken, yaralı terörist de hastaneye kaldırıldı. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, teröristler aracın içinde patlayıcıyı hazırlarken patlamanın olduğunu hatta bombanın teröristin kucağında patladığını tespit etti.Çöp konteynerindeki bombayı da inceleyen uzmanlar, bunun da el yapımı bir bomba olduğunu belirledi.Patlamadan yaralı kurtulan terörist patlayıcıları farklı noktalara koyduğunu itiraf etti. Polis bu bilgi üzerine çevreyi koruma altına aldı. Polis ekipleri, eğitimli köpeklerle birlikte çevrede bomba konulabilecek yerlerde arama yaptı.Bölgede çöp toplayacak olan belediye çalışanları da uyarıldı. Çalışanların polis ekipleriyle birlikte çöpleri boşaltması gerektiği bildirildi.Polis ekipleri, patlamada ölen ve yaralanan kişilerin PKK'lı olduğunu belirledi. Ancak inceleme için kimliklerini açıklamadı.İzmir'in Buca İlçesi'nde bombalı eylem hazırlığındaki 2 teröristin, hazırladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ölü ve yaralı ele geçirilmelerinden sonra polis önemli bilgiler elde etti. Polisin olay yerindeki araştırmaları ve bulunan ipuçları, teröristlerin hain planlarını ortaya koydu. Bombalı saldırı hazırlığı sırasında ölen teröristin TIR şoförü M.S.A. olduğu belirlendi. Yaralı teröristin kimliği de, akrabası H.A. olarak tespit edildi. Kuzey Irak'a yük getirip götürdüğü sırada M.S.A.'nın bağlantı kurduğu teröristlerden bomba yapımını öğrendiği saptandı. Bu bilgiler ışığında da el yapımı bombayı hazırlayan M.S.A. ile akrabası H.A.'nın, çöp konteyneri yanına bıraktığı zaman ayarlı ilk patlayıcıyı infilak ettirdikten sonra, olay yerinde toplanacak kişiler ve özellikle de polislere yönelik ikinci bombayı patlatmayı planladıkları tespit edildi. Ancak, korku ve panik yaratmanın yanı sıra polis ve vatandaşlara zarar vermek isteyen teröristlerin hain planları, zaman ayarlı ikinci bombanın hazırlanışı sırasında ellerinde patlamasıyla, bozuldu. Teröristlere yardımda bulunan kişilere yönelik araştırmaların da sürdüğü, yeni gözaltıların yaşanabileceği açıklandı.