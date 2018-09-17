İzmir'de tıbbi atıklara kesin çözüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki tıbbi atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlayacak günlük 18 ton kapasiteli sterilizasyon tesisi için ihale yaptı. Tamamen kapalı sistemde çalışacak tesis, tıbbı atıkları buharla sterilize ederek zararsız evsel atığa dönüştürecek. Tüm süreç sızdırmasız bir ortamda yürütülecek

İzmir'de tıbbi atıklara kesin çözüm
17 Eylül 2018 Pazartesi 15:02

Çevre yatırımlarıyla öne çıkan, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen arıtma miktarıyla “Türkiye lideri” olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kurma” projesinde de önemli bir aşamayı geride bıraktı. Sterilizasyon Tesisi’nin kurulması ve  10 yıl süreyle işletilmesi için yapılan ihale sonuçlandı.  5 firmanın teklif sunduğu ihalede dosyalar tek tek incelendi ve 3 firma yeterlilik kriterlerini sağladı. Mali teklif mektuplarının açılmasının ardından yapılan açık arttırmada ise cirodan en yüksek oranda payı veren Miroğlu Çevre San. Tic. A. Ş. ihaleyi kazandı.     

Ege Bölgesi’nin en büyüğü olacak Sterilizasyon Tesisi, kentin önemli bir sorununa çözüm olacak. Son teknolojiyle inşa edilecek tesiste, tamamen çevreye duyarlı sistemler kullanacak. Sterilizasyon sonucunda ortaya çıkan ve evsel atık niteliği kazanan atıklar ise çöp deponi alanına transfer edilecek, tesisin bulunduğu yerde atık depolaması yapılmayacak.


Tamamen kapalı

Sterilizasyon süreci tamamen kapalı sistemde gerçekleştirilerek tesis, tıbbı atıkları buharla sterilize ederek zararsız evsel atığa dönüştürecek. Tesisin açık alanında sadece tıbbi atık araçlarının bekleme, temizlik ve manevra alanı ile peyzaj düzenlemesi ve otopark bölgesi yer alacak. Tüm süreç sızdırmasız bir ortamda yürütülecek. Oluşan sıvı atıklar sızdırmasız fosseptikte depolanarak çevreyle ilişkisi kesilecek. Büyükşehir Belediyesi, kentin tıbbi atık soruna çözüm bulmak için hayata geçireceği günlük 18 ton kapasiteli tesisi Menemen’de hayata geçirecek.

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