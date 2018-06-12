İzmir'de toplu ulaşıma taze kan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dik ve dar sokakların bulunduğu Kadifekale, Ballıkuyu, Halil Rıfat Paşa gibi semtlerde hizmet verecek 7.5 metrelik 25 yeni otobüsle filosunu güçlendirdi. Tamamı klimalı ve engelli kullanımına uygun otobüslerin "İzmir'e özel üretim" olduğu açıklandı

Çevreci, konforlu ve güvenli ulaşım için yatırımlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, filosuna 25 adet yeni otobüsü daha kattı. 8.2 milyon liralık yatırımla alınan klimalı, engelli dostu otobüsler Kültürpark’ta düzenlenen törenle hizmete alındı. 7.5 metre uzunluğu ve otomatik vites özelliği ile Türkiye’de ilk kez İzmir’de toplu ulaşımda kullanılacak bu araçların, özellikle Halil Rıfat Paşa, Kadifekale ve Ballıkuyu gibi sokakları dar ve dik yokuşlu semtlerde hizmet vereceği bildirildi.

Yeni araçların filoya dahil edilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aklın ve bilimin rehberliğinde çalışarak kent içi toplu ulaşımda pek çok yeniliğe imza attıklarını söyledi.

15 yeni yolcu gemisi ve 3 arabalı vapur ile deniz ulaşımını teşvik ettiklerini kaydeden Başkan Kocaoğlu, "İzin gelir gelmez Mavişehir’e iskele yapacağız. Karantina İskelesi'ni yapıyoruz. Güzelbahçe'ye vapur seferlerimiz başladı. Urla’ya, Mordoğan’a, Foça’ya yaz seferleri düzenliyoruz. Bu hamlelerle turizme ulaşım desteği vermeye çalışıyoruz. Otobüslerimizde, metro vagonlarımızda klima yoktu. Alçak tabanlı otobüs hiç yoktu. Bu sorunlarımızı hızla çözdük" dedi.

Raylı sistem ağının fiilen 179 kilometrelik hat üzerinde çalıştığını da hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, " Cumartesi akşamı Narlıdere’nin 7,2 km temelini attık. İhlale bedeli 1 milyar lira… Buca Metrosu’nun projesi bitti; Ankara’da, Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra yapım ihalesine çıkacağız. Kredi görüşmelerini devam ettiriyoruz; iyi de gidiyor. Kredi bulma sorunumuz yok. 13,5 kilometrelik Buca metrosunu da eklersek, raylı sistemde 200 kilometreyi bulacağız. TCDD ile ortak yaptığımız İZBAN’da 52 kilometrelik Bergama hattı başlayacak. Bugün 350 bin yolcu taşıdığımız İZBAN'ı gereği gibi çalıştırabilirse k, günlük 750 bin yolcuyu taşıyacak potansiyele sahibiz. Ama bunun için önce TCDD'nin sinyalizasyon sorununu çözmesi lazım. Bu gerçekleşirse, yolcuların yüzde 50’den fazlasını raylı sistemle taşıyan ilk kent olmanın hazzını yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Raylı sistemde 250 kilometreyi zorluyoruz

İZBANla ilgili sinyalizasyon sıkıntısını anlatan Başkan Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İZBAN’da sinyalizasyon yok. Var diyorlar ama yok! Uzun mesafede çalışmıyor, aralara tren yerleştiremiyoruz. Banliyö trenlerinin mutlaka Menemen ve Torbalı’da İZBAN'a devredilmesi gerekir. O trenleri kent içine sokmadan yolcuları aktarma yoluyla kolaylıkla taşıyabileceğimizi izah ettik ama maalesef bir adım atamadık. Burada çok önemli bir yatırım yapıldı. Büyüğünü de İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptı. böylesine bir yatırım neden verimli kullanılmaz? Hesabı sorulduğunda neden cevabı verilmez? Bunu da İzmirli hemşehrilerimizin takdirin e bırakıyorum."

Bu yılın sonuna kadar 70 kilometresi inşaat halinde olmak üzere toplam 250 kilometrelik bir hatta ulaşacaklarını ifade eden Aziz Kocaoğlu, "Göreve geldiğimizde, günde 70 veya 80 bin yolcu taşınıyordu, bugün 800- 850 bin taşıyoruz. Bu kadar yolcu taşıyabilmek için 1200 otobüse ihtiyacımız vardı. Kentin tasarrufunu, trafiğin ne kadar büyük bir karbon salımı yükünden kurtulduğunu siz düşünün. Yeni yollar açıyoruz, ulaşımda yeni modele geçiyoruz, yerelde kalkınma modelini İzmir modeli olarak Türkiye’ye sunuyoruz. Kentsel dönüşümle yüzde yüz uzlaşmayla herkesin memnun olduğu bir sistem kurduk. Çok uğraştık, didindi k; bugün kentsel dönüşüm yapacak her belediye İzmir modelini örnek alıyor. Türkiye küçülürken İzmir büyüyor” şeklinde konuştu. Başkan Kocaoğlu konuşmasını "Her yer İzmir gibi olsun" cümlesiyle tamamladı.

İzmir'e özel araçlar

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “İzmir özel bir şehir, güzel bir şehir. Merkezde ulaşım sıkıntısı çeken dik ve dar bölgelerde çalışacak aracın İzmir’e göre üretilmesi bizim için çok önemli. İzmirli hemşehrilerimize İzmir’de yaşamanın ayrıcalığını yaşattıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgün ise konuşmasında şunları söyledi:

“İzmir hep ilklerin şehri.. Biz de 'İzmir’e özel' bir araç ürettik. Bu segmentte otomatik vitesli ilk araçları İzmir şehri kullanacak. İzmir’in de güvenliğine çok önem verdiğini biliyoruz. Araçlarımız bu yüzden ekstra fren sistemleriyle donatıldı.”

ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 7.5 metrelik otobüsler şu hatlarda hizmet verecek:

· 21 Halil Rıfatpaşa-Konak

· 30 Kaynak-Konak

· 35 Ballıkuyu-Konak

· 39 İsmetpaşa Mahallesi-Konak

· 58 Kandere- Kemer Aktarma

· 108 Eserkent- Üçyol Metro

· 501 Çiçek Mahallesi- Halkapınar Metro

· 504 Fuat Edip Baksi- Halkapınar Metro