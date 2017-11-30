İzmir'de 'toptan çözüm' seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılından 2013'e kadar sürdürüp sonra ara verdiği "Toptan Çözüm" çalışmalarına yeniden başladı. Girdikleri mahallelerde ihtiyaç duyulan tüm fiziki düzenleme ve alt yapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp çıkan Toptan Çözüm ekipleri, aynı anda 11 ilçede birden harekete geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Toptan Çözüm” ekipleri, 5 yıllık aradan sonra yeniden iş başında. 2007-2013 yılları arasında girdikleri mahallelerde ihtiyaç duyulan tüm fiziki düzenleme ve alt yapı çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp çıkan Toptan Çözüm ekipleri yeni baştan yapılanarak ilk etapta Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Balçova, Buca, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe ve Konak ilçelerinin mahallelerine el attı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun Ekim ayında muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantılarda gelen istekler doğrultusunda İZBETON, İZSU, ESHOT, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Trafik Denetleme Şubesi elemanlarından oluşturulan “Toptan Çözüm" ekipleri, 11 ilçenin 386 mahallesinde farklı ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütmeye başladı.



Muhtarlarla yapılan görüşmeler sonunda ilçelerdeki eksik ve ihtiyaçları belirlenen bölgelerde hızlı bir biçimde alt yapı ve fiziki düzenlemeler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Toptan Çözüm” ekipleri, bu kapsamda sathi kaplama, asfalt serimi, sokak parke tamiri, park düzenlemeleri, oyun grupları, okul önüne bariyer, yükseltilmiş yaya geçidi, cami temizliği, branşman ve şebeke yenileme, yağmur suyu hatlarını yenileme ve kanalizasyon çalışmaları yapıyor. Ekipler özellikle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun mahalle toplantılarında tespit edilen eksiklikleri hızlı bir biçimde gideriyor.







11 ilçe, 386 mahalle



Toplamda 11 ilçe 386 mahallede çalışan “Toptan Çözüm” ekipleri tarafından yakşalık 15 gün içinde şu işler yapıldı:



İZBETON tarafından toplamda 49.199 ton asfalt (serim, tranşe, yama) imalatı gerçekleştirildi. Dört ilçede projeli işlerin imalatları başladı. Parke ve bordür tamirat işlerinde adrese dayalı talepleri karşılamak için 11 ilçede bin 265 adrese giden ekipler işin yüzde 95’ni tamamladı. 17 adet cami temizliği, 1 adet kız Kuran kursu ve 1 adet Cemevi Kültür Merkezi’nin genel temizlikleri, çevre düzenlemesi ve tadilat işleri yapıldı.



Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, 11 ilçenin 4’ünde yoğun olarak çalışmalara devam ediliyor. 4 adet park imalatı, kauçuk zemin kaplama tretuvar, kaldırım ve yol imalatları yapılıyor.



Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, 5 adet park düzenlemesi, 8 adet bank, 4 mahallede parklara çocuk oyun seti, 18 adet spor aleti, 11 mahallede ağaç budamaları ot temizleme işleri yapıldı.



İZSU, 11 ilçenin 3 ilçesinde toplam 7 bin 219 metre yağmur suyu hatları yenileme işi ve 615 metraj atıksu yenileme işi, 7 ilçede 3 bin 400 metre branşman yenileme, 3 bin 302 metre şebeke yenileme işi gerçekleştirdi. 3 bin 335 adet su patlağına müdahale edildi. Ayrıca 2006 bina kolu açma, 53 bin,104 metre kanal temizlem,e 65 bin 265 adet ızgara temizliği, 1 milyon 137 bin 82 m² galeri mecra hatlarının temizliği, 95 adet yağmur suyu ızgarası yapımı, 4 milyon 472 bin 23 metraj yağmur suyu ızgarası ile bina kolu bağlantısı, 2 bin 493 metraj yağmur suyu hattı imalatı, 1000 metre kapak yükseltme. 1.801 adet yağmur suyu ızgara yükseltilmesi ve 3 bin 388 metraj kırılan ve tahrip olan ızgaraların onarılması işlemlerini tamamladı.



Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 4 ilçede muhtarlık talepleri doğrultusunda 68 levha, 27 direk, 4 bin şerit, 1 yaya geçidi, 9 kasis 13 ayna, 7 yükseltilmiş yaya geçidi, 3 sinyalizasyonu hazırladı. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 11 ilçeden gelen 53 talep (ek sefer, durak yenileme, durak bakımı, sefer sayısı sıklaştırılması, güzergâh değişikliği ve sefer saatleri değişikliği) karşılandı.