İzmir'de tören var, gösteri yok!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ile bazı İzmir milletvekilleri de katıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'nun, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Tatlısu, törende yaptığı konuşmada, bugünün, Türk milletinin onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tarih sahnesine bir kez daha çıkarak makus talihini tersine döndürmeye başladığı, milletin azim ve kararlılığı sayesinde Türk milletinin esaret altında yaşayamayacağının Samsun'dan başlayarak tüm dünyaya duyurulduğu tarihin 98. yılı olduğunu söyledi.



19 Mayıs'ın sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adı olduğunu kaydeden Tatlısu, "19 Mayıs, gençlik ve gelecek demektir." dedi.



Gençlik adına yapılan konuşma ve öğrencilerin şiirlerinin ardından Gençlik Lideri Haluk Gürleyen Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu.



Konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline çevrildi.



Törenin gösteri bölümü, 13 Mayıs'ta İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'ya giden 24 kişinin, bulundukları midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle valilik kararı ile iptal edilmişti.