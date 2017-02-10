İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2016 Aralık ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 1 milyon 276 bin 347oldu

Aralık ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 276 bin 347 adet taşıtın yüzde 54,4’ünü otomobil, yüzde 16,5’ini kamyonet, yüzde 18,5'ini motosiklet, yüzde 4,8’ini traktör, yüzde 3,1’ini kamyon, yüzde 1,1’ini minibüs, yüzde 1,2’sini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Aralık ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,8 azaldı. İzmir, Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 6 bin 20 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. il oldu. 2016 Aralık ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,8 azaldı.





