İzmir'de trafiğe Narlıdere metrosu ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Narlıdere Metrosu yapım çalışmaları kapsamında açacağı TBM (Tünel Makinesi) şaftı ve Balçova istasyonunun inşası için, 14 Temmuz Cumartesi akşamından itibaren, Ata Caddesi giriş kavşağında Mithatpaşa Caddesi’ni Sahil Bulvarı'na bağlayan yan yolun bir kısmı araç trafiğine kapatılacak

İzmir'in 180 kilometreye ulaşan raylı sistem ağı büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmenin ardından, İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 4. aşaması olan Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki bölümün temeli atıldı, çalışmalar başladı. 7,2 kilometrelik hat TBM (tünel açma makinesi) kullanılarak “derin tünelle” geçilecek. Bu sayede inşaat sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma inecek. 1 milyar 27 milyon TL'ye mal olacak, 7 istasyondan oluşan hatta Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve Kaymakamlık durakları olacak.

Trafikte geçici düzenlemeler

Devam eden çalışmalar kapsamında açılacak TBM şaftı ve Balçova istasyonunun yapımı için, UKOME Kararı uyarınca hat güzergahının bazı bölümlerinde trafik düzenlemeleri yapılacak. İki aşamada gerçekleşecek trafik düzenlemesinin birinci aşamasında, Balçova Ata Caddesi giriş kavşağında Mithatpaşa Caddesi’ni Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na bağlayan yan yolun bir kısmı araç trafiğine kapatılacak. İlk aşama trafik düzenleme çalışmaları 14 Temmuz Cumartesi akşamından itibaren başlayacak.

İkinci aşamada ise Mithatpaşa Caddesi ile Ata Caddesi giriş kavşağı küçültülerek, bu bölgeyle birlikte Çeşme Otoyolu Mithatpaşa Caddesi katılım kolu deplase edilecek. Her iki aşamada da alandaki ağaçlar özel ekipmanlarla alınarak aynı alan içinde farklı noktalara taşınacak. Projenin tamamlanmasının ardından bölgede çevre düzenlemesi de yapılacak.

Balçova İstasyonu'ndan sonra gelen Çağdaş İstasyonu'nun yer aldığı Kızıl Kanat Parkı’nda da inşaat çalışmalarına başlanacağı için Mithatpaşa Caddesi’ndeki 3 şeritli yol korunarak gerekli yol düzenleme çalışmaları yapılacak. Buradaki bazı ağaçlar yine özel ekipmanlarla alınıp alan içinde farklı noktalara taşınacak. Çalışmaların tamamlanmasından sonra bu alanda da yeniden çevre düzenlemesi yapılacak.

Tüm çalışmaların 42 ayda tamamlanmasıyla, İzmir Metrosu Narlıdere’ye kadar kesintisiz şekilde ulaşım sağlamaya başlayacak.