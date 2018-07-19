İzmir'de trafiği tıkayan kaza

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, tomruk yüklü TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı. Yola düşen tomruklar nedeniyle, trafik aksadı

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Akçay Caddesi Sarnıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Denizli'den yüklenen tomrukları İzmir'e getiren Rasim Alkış (49) yönetimindeki 20 VF 882 plakalı TIR'ın, Gaziemir'den Karabağlar yönüne giderken dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan yaklaşık 20 tomruk yola savruldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, yolun 2 şeridini yaklaşık 3 saat kapatarak, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yoldaki tomruklar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü.