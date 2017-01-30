İzmir'de tramvay çalışmaları harıl harıl sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte Konak ve Karşıyaka tramvay çalışmalarını hızlandırdı. Bir hafta gibi kısa bir süre içinde Lozan Meydanı ile Alsancak Hocazade Camii arasındaki kazı çalışmaları tamamlanıp raylar döşenmeye başlandı. Sırada Lozan ile Montrö meydanları arasındaki bölüm var

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent ulaşımına yeni bir soluk kazandıracak önemli projeleri arasında yer alan Konak ve Karşıyaka tramvayları yapımı hızla sürüyor. Mavişehir –Bostanlı arası test sürüşleri devam ederken, Konak hattında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.



Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile trafiğin azaldığı dönemde üç noktada başlayan çalışmalarda da önemli mesafe katedildi. Konak Tramvayı kapsamında Şair Eşref Bulvarı’nın Lozan Meydanı ile Alsancak Hocazade Camii arasındaki kısımda başlayan çalışmalarda ray döşeme aşamasına gelindi. Lozan Meydanı ile Alsancak Hocazade Camii yönünde 27 Ocak Cuma günü kazı çalışmalarını tamamlayan ekipler, bu hafta ray döşeme çalışmalarına başladı. Bu hatta yoğun tempoda çalışan ekipler, ray döşeme ve asfalt çalışmalarının ardından aynı güzergahta karşı şeritte hat döşeme çalışmalarına başlayacak. Çalışmalar boyunca her türlü trafik yönlendirilmesi yapılırken, vatandaşlar ve esnaf da dağıtılan broşürlerle bilgilendirildi. 460 metrelik bölümde iki etap halinde yürütülen çalışmalar iki ay içinde tamamlanmış olacak. Hemen ardından, hat döşeme çalışmaları Lozan Meydanı ile Montrö Meydanı arasında devam edecek.





M.Kemal Sahil Bulvarı’nda asfalt çalışması



Konak Tramvayı'nın geçtiği Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi ile 16 Sokak arasında kalan kısmında da 21 Ocak tarihinden itibaren asfalt serim çalışmaları başladı. Yol gövdesinin proje kotuna getirilmesi için bu bölgede yer yer 30-40 santimetreye varan kazılar yapıldı. 15 gün içinde tamamlanması planlanan çalışmalara ilk olarak kara tarafından başlandı ve ilk haftada bitirildi. Deniz tarafındaki çalışmalar da yarın (31 Ocak Salı) başlayacak ve her iki etap da planlandığı şekilde 15 gün içerisinde bitirilmiş olacak. Deniz tarafındaki çalışmalar sırasında, buradaki ulaşım kara tarafına aktarılacak.





Karşıyaka Tramvayı’nda son rötuşlar



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Tramvay güzergahında, Hasan Ali Yücel Bulvarı’nın Ahmed Adnan Saygun Parkı (kara tarafı) önünden geçen tek hat tramvayın deniz tarafına bağlantısında, orta refüje kadar olan 1. kısmın imalatlarına 21 Ocak’tan itibaren başlandı. 15 gün sürecek çalışmalar kapsamında Hasan Ali Yücel Bulvarı’nın Cemal Gürsel Caddesi girişinden sonra yol gövdesi deplase edilerek geçici trafik düzenlemesi yapıldı. Kara tarafından orta refüje kadar olan 1. kısmın imalatları tamamlandı. 1 Şubat Çarşamba günü ikinci kısım imalatlarına başlanacak.