İzmir'de tramvay çalışmaları hızla sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tramvayı'nın yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, hat imalatlarının tamamlandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı yeni bir çehreye büründürmek için de son dokunuşları yapıyor.
Karşıyaka Tramvayı'nda imalatları tamamlayarak ön işletme seferlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tramvayı'nda da çalışmalarını hızla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Konak Tramvayı’nın hat imalatlarının tamamlandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın yeni çehresini oluşturacak çalışmaların da startını veriyor. 24 Nisan Pazartesi gecesinden itibaren asfaltlama ve refüj düzenlemeleri için işbaşı yapılacak. İki etap halinde yürütülecek çalışmalarının ilk etabı, Mithatpaşa Parkı önünde yapımı devam eden karayolu alt geçidi ile Marina Kavşağı arasındaki bölümü kapsıyor. Bu kısımda yapılacak asfaltlama çalışmaları, trafiğin ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 23.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Deniz tarafından başlayacak &cce dil;alışmalar için trafik akışı karşı yönden gidiş ve geliş olacak şekilde düzenlenecek.
Son dokunuşlar
Asfaltlama çalışması kapsamında, yol seviyesi tramvay hattıyla uyumlu hale getirilecek. Bununla birlikte orta refüj düzenlemesi, elektrik hatlarının çekilmesi ve aydınlatma direklerinin dikilmesi gibi bölgenin çehresini değiştirecek çalışmalar 50 gün içerisinde tamamlanacak. Böylece tramvay hattının geçtiği bölgedeki fiziki çalışmalar bitmiş olacak.
Asfaltlama çalışmalarına daha sonra, Mithatpaşa Parkı önündeki karayolu alt geçidi ile Konak altgeçidi arasındaki bölümde devam edilecek. Bu etaptaki asfaltlama çalışmaları, okulların tatile girmesinin ardından başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattının geçtiği Mustafa Kemal Sahil Bulvarı güzergahında, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi kesişimi ile 16 Sokak kesişimi arasındaki kara tarafında asfaltlama çalışması yapmıştı.