İzmir'de tramvay çalışmaları trafiği tıkadı!

İzmir Tramvayı (TRAM İZMİR) Konak hattı çalışmaları kapsamında trafik düzeninde değişikliklerin yapıldığı İzmir'de, uygulamanın başladığı ilk günde araç yoğunluğu oluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen TRAM İZMİR Konak hattı çalışmaları kapsamında, bugünden itibaren Gazi Bulvarı’ndaki trafik akışı Konak istikametine doğru tek yön olarak düzenlendi.



Cumhuriyet Bulvarı’nın Gazi Bulvarı ile Fevzipaşa Bulvarı arasında kalan kısmı da yine Konak’a doğru tek yön oldu.Trafik düzenindeki bu değişiklik nedeniyle bazı belediye otobüslerinin güzergahları da değişti.



Uygulamanın ilk gününde, kent merkezinin trafik yükünü taşıyan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı ve Gazi Bulvarı'nda trafik durma noktasına geldi. Yılbaşı tatilinin ardından ilk mesai gününde, kent halkı araçlar içerisinde uzun süre yollarda bekledi.



Otomobiliyle trafikte bekleyenlerden Ramazan Aydın, Bornova'dan Konak'a gitmeye çalıştığını normal şartlarda 15 dakikada aldığı yolu 40 dakikada bitiremediğini söyledi.



Tramvay çalışması nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiğini belirten Aydın, "Bitse de rahatlasak iyi olur ama 40 dakikadır yollardayız." dedi.



Taksi şoförü Cem Özgöksu da "Tramvay, İzmir'i mahvetti. Bir şey söylemeye gerek yok, zaten görüyorsunuz; trafik ortada. Yeşildere, Alsancak, Konak... Hepsi kapalı. Nereden gidecek bu insanlar." ifadelerini kullandı.



İşine gitmeye çalışan Abdullah Demirci de 1,5 saat geç kaldıklarını anlatarak, "Trafik çok yoğun, ambulans bile hastasını yetiştiremiyor. Buna bir çare bulsunlar." diye konuştu.