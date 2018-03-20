İzmir'de üç araç yandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta çıkan ve daha sonra yanındaki iki araca da sıçrayan yangın cep telefonuyla kaydedildi

Mansuroğlu Mahallesi 248/1 Sokak'ta park halindeki 35 KLK 66 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle park halindeki 45 RE 787 plakalı cip ile 35 KG 3517 plakalı otomobile de sıçradı.



Yangını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda 3 araçta hasar oluştu.



Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının başladığı hafif ticari aracın terk edilmiş olduğu ve aküsünün bulunmadığı belirlendi.



Kundaklama ihtimali üzerinde durulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, araçların yanması cep telefonuyla kaydedildi.