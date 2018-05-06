İzmir'de Üç Fidan Anıtı açıldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idamlarının 46'ncı yıl dönümünde anıldı. İlçe belediyesi 10 bin metrekarelik alanda yaptığı Üç Fidan Parkı ile Üç Fidan Anıtı'n açılışını yaptı

Gaziemir Belediyesi, Irmak Mahallesi’nde üç bölümden oluşan 10 bin metrekarelik parka Üç Fidan ismini verdi. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın heykellerinin dikildiği parkta yürüyüş yolları, yeşil alan, oyun ve spor alanları da yer aldı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Musa Çam, Mustafa Balbay, Özcan Purçu, Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, şunları söyledi:

"Mücadelelerinden dolayı kimseye zarar vermemiş Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i idam edilişlerinin 46'ncı yılında saygıyla anıyorum. Onlar Türkiye’nin tam bağımsızlığı için mücadele eden üç fidandı. Bu gençler bağımsızlığın ve barışın sembolü oldular. Kimseye ateş açmadılar, kimseyi öldürmediler. Üç fidanımız hayatlarının baharındayken emekçi halkın kurtuluşu için hayatlarını hiçe saydılar. Üniversite işgalleri, ABD’nin Dolmabahçe’ye demirleyen 6. filo’sunu protesto eylemleri, tam bağımsızlıkçı Mustafa Kemal yürüyüşleri, işçi-köylü eylemleri gerçekleştirdiler. Böyle bir dünyada, denizler de özgürlük bayrağını Türkiye’de yüreklere taşıdılar. Ezilen ve sömürülen tüm Türkiye halkının kurtuluşu uğruna, gözlerini kırpmadan ölümü göze alan, 6 Mayıs 1972’de bedence aramızdan ayrılan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı unutmadık, unutturmayacağız."

Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, "1990’lı yıllarda ‘abi gün gelecek Denizlerin heykeli dikilecek’ diyenlere inanmazdım ama zaman geçtikçe Deniz ve yoldaşlarının heykelleri yapılmaya başlandı. 68 kuşağı tam bağımsız Türkiye için, özgürlük için bedel ödedi. Bugünün gençleri de özgürlük, adalet, bağımsızlık istiyorlarsa bedel ödemek zorundadırlar" dedi.