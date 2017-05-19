İzmir'de üç günlük 19 Mayıs festivali başladı

19 Mayıs coşkusu İzmir’de bir başka güzel.. Türkiye’nin dört bir yanındaki 46 üniversiteden İzmir’e gelen gençler, İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenen festivalde buluştu. Çadırlarını kurup müzik eşliğinde spor aktivitelerine katılan gençler, festivalin ilk gününde Manga grubunun unutulmaz şarkılarıyla doyasıya eğlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği üç günlük festival hareketli başladı. Konserler ve spor etkinlikleriyle dolu “İzmir Gençlik Festivali” için Türkiye’nin farklı kentlerindeki 46 üniversiteden gelen 1200 öğrenci, İnciraltı Kent Ormanı’nda çadır kurup gün boyunca spor ve oyun aktivitelerine katıldı. Festival gençliği, yerel rock gruplarının mini konserlerinden sonra günü, sevilen müzik grubu Manga’nın unutulmaz konseriyle tamamladı. İzmir’de ilk kez düzenlenen Gençlik Festivali’nin ikinci gününde Şebnem Ferah Gündoğdu’da, üçüncü gününde ise Mor ve Ötesi grubu İnciraltı’nda sahne alacak.





Her şey düşünüldü

İzmir’de konuk olan öğrenciler için her şey Büyükşehir Belediyesi tarafından eksiksiz düşünüldü. Sadece çadırlarını getiren gençler için festivalde her şey ücretsiz olarak hizmete sunuldu. Wi-fi, telefon şarj imkanı, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği, gün boyunca atıştırmalıklar, su ve sıcak içecek ikramı, duş ve tuvalet, spor etkinlikleri, kütüphane çadırı ve halı saha gibi olanaklara sahip olan konuk gençler için 24 saat aralıksız güvenlik, görevli personel ve sağlık ekibi görev yaptı. Alanda ayrıca bir itfaiye aracı da hazır bulunduruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllü takımı da gelen öğrencileri mükemmel bir evsahipliği sergiledi.Festivale katılan gençler, düşüncelerini şöyle özetledi:Kız arkadaşımın vasıtasıyla bu etkinliği öğrendim. Konservatuar öğrencisiyim, müzisyenim. Festivalde sahne alacak sanatçılar çok özenle seçilmiş. Hepsini çok severim. Çeşitli aktiviteler var ve beklentimiz yüksek. Güzel günler geçireceğiz.Buraya yaklaşık 11 kişilik bir arkadaş grubuyla beraber geldik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz gerçekten çok büyük bir organizasyon çadırların böyle güzel bir yerde toplanması gerçekten çok güzel çok teşekkür ediyoruz.İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Beklediğimden çok çok daha güzel. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir yine farkını konuşturmuş.Etkinlik cidden güzel. Ben bu çadır işini çok merak ediyordum. Bu festival fırsat oldu, ben de çadırımı almış oldum. İzmir Belediyesi’nin böyle bir şey yapması, benim için şans oldu.Burada beklediğimizden daha çok ilgi gördük, hatta şaşırdık da.. Çok temiz bir ortam var. Her şey çok ince düşünülmüş, çok beğendik. Ben İstanbul’dan geliyorum. Orada hiç böyle bir 19 Mayıs kutlaması görmedim. Burada gençler için çok güzel bir şey yapılmış. Kent yaşamından uzak ama kentin ortasında bir yer.. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne biz gençlere değer verdiği için çok teşekkür ederiz.Belediyemiz böyle güzel bir festival hazırlamış. Çalışanlarımız çok kibar, çok ilgileniyorlar, çok sıcaklar. Hani böyle yabancı bir ortamda değilmiş de ailemizle beraber kampa gelmişiz gibi bir ortam var. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Böyle bir organizasyondan dolayı çok teşekkür ederiz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne..İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz çünkü çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Öğrencileri hiçbir şekilde yormadılar. Buraya geldiğimizde çok rahat bir şekilde ulaştık. Çok güzel ve çok eğlenceli geçiyor. Teşekkür ederiz.Gerçekten çok canlı bir organizasyon. Birçok aktivite var; spor, kütüphane, konserler, oyunlar.. Yer deniz kıyısında, çok canlı.. Güvenlik görevlileri de sağ olsun sürekli devriye atıyorlar. Her açıdan düşünülmüş bir organizasyon. İzmir Belediyesi’ne bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum.