İzmir'de üç ilçenin daha su depoları yenileniyor

İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş, Beydağ ve Kiraz’daki su depolarını baştan sona yeniliyor 3 ilçeye daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli su vermek için yürütülen çalışmalar 1.7 milyon liraya mal olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, sınırlarına 2014 yılında dahil olan 9 ilçede yatırım seferberliğini sürdürüyor. Merkeze uzak ilçelerin yıllardır biriken sorunlarını birer birer çözen İZSU, son olarak Ödemiş, Beydağ ve Kiraz’da boru tesisatları paslanmış, iç ve dış sıvası dökülmüş, kilitleri bulunmayan, sızdırmazlık özelliğini yitirmiş, etrafında çiti olmayan, içinde ve dışında elektrik aksamında eksik olan su depolarında bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattı. Su depolarının yanı sıra terfi hatları ve kuyuların bakımını da kapsayan çalışmalar kapsamında Ödemiş’te 11 su deposu ve 2 adet terfi binası, Kiraz’da 4 su deposu, 1 adet terfi binası ve kuyu, Beydağ’da ise 4 su deposu yenileniyor. 1 milyon 777 bin liraya mal olan çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, amaçlarının hijyen, güvenlik ve kalite unsurlarını sağlayarak vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz su vermek olduğunu söyledi.



Yenilenen tesisler



İZSU Genel Müdürlüğü, Ödemiş Birgi (2 adet), Kaymakçı (2), Çaylı (2), Kayaköy, Ovakent-Cumhuriyet Yazyurdu (2), Ovakent -Ayşeoba, Ovakent –Camikebir su depoları ile Ovakent-Cumhuriyet Yazyurdu ile Ovakent –Camikebir’deki terfi merkezleri, Kiraz’da Ceritler, Çömlekçi, Şemsiler, Ören su depoları ile Şemsiler’de terfi merkezi ve bir adet kuyu, Beydağ Aktepe, Beyköy (2) ve Kalealtı su depolarını bakım ve onarımdan geçiriyor.



