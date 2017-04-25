İzmir'de üç kişi sahte içkiden zehirlendi

İzmir'de yine sahte içki zehirlenmesi meydana geldi. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alkole gelen aşırı vergiler yüzünden alkol sevenler de çareyi daha ucuz olan sahte içkilerde buldu. Ancak kaçak içkiler de ölüme varan zehirlenmelere neden oluyor.
Yine bir zehirlenme vakası İzmir'de meydana geldi. Dün akşam 2 kişi sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü de yine bir kişi aynı şikayetle hastaneye başvurmuştu. Bu gelişmeler üzerine Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.
Yoğun bakımda olan M.T., M.Y. ve H.A.'nın içkiyi V.G. isimli kişiden aldığı öğrenildi. Bu bilgi üzerine polis sözü geçen kişinin evine baskın düzenledi. Baskında sahte içki yapımında kullanılan düzenek ve de 0.5 litre saf alkol ile 1 litre sahte rakı ele geçirildi. V.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.