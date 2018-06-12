İzmir'de ulaşım bayramda yarı fiyatına

İzmir Büyükşehir Belediyesi bayram nedeniyle ulaşımda yüzde 50 indirime gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 günlük Ramazan Bayramı süresince kentteki ulaşım fiyatlarında indirime gitti. Buna göre İzmir’de belediye denetiminde metro, otobüs, tramvay ve deniz ulaşımında kullanılan “havaalanı, baykuş, bilet 35, aylık bilet ve üniversite yerleşke öğrenci tarifesi” hariç tüm biletlerde yüzde 50 indirimli tarife uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan mezarlıklara yönelik belli merkezlerden ve adreslerden kaldırılan otobüs seferleri de ücretsiz olacak. Otobüs saatleri ile ilgili düzenleme de yapılırken kabristan ziyaretlerine gidip gelenlerden ücret alınmayacak.

ESHOT’un Ramazan Bayramı boyunca kabristanlara ücretsiz gerçekleştireceği ek seferler ise şöyle olacak:

• Konak-Karabağlar Kabristanı, Yeşilyurt Kabristanı (Hareket: Bahribaba otobüs peronları)

• Konak-Hacılarkırı Kabristanı (Hareket: Konak AKM otobüs peronları)

• Karşıyaka İskele-Soğukkuyu Kabristanı, Doğançay Kabristanı, Örnekköy Kabristanı (Hareket: Karşıyaka İskele önündeki otobüs peronları)

• Bornova–Eski Kabristan, Yeni Kabristan, Işıkkent, Pınarbaşı, Hacılarkırı Kabristanları (Hareket:Bornova Meydan)

• Şirinyer –Buca Eski Kabristan-Buca Yeni Kabristan-Gökdere Kabristanı (Hareket:Şirinyer Aktarma Merkezi)

• Balçova Kabristanı (Hareket: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi)

• Aşağı Narlıdere Kabristanı (Hareket: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi)