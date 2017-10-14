İzmir'de ulaşıma 29 Ekim indirimi!

İzmir Büyükşehir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için ulaşımda indirim kararı aldı. Buna göre 29 Ekim'de ulaşım 1 kuruş olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle o gün ulaşımın ücretsiz olması için İçişleri Bakanlığı'na talep gönderdiklerini açıklamıştı.



Bakanlıktan konuyla ilgili karar henüz gelmediği için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi harekete geçti. Mecliste oy birliği ile alınan kararda o gün ulaşım 1 kuruş yapıldı.



Alınan kararda Bakanlar kurulundan yanıt gelmesi durumunda ücretsiz tarife uygulanacağı, yanıt gelmemesi durumunda da ulaşımın 1 kuruş olacağı belirtildi.