İzmir'de ulaşıma referandum ayarı

16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliği Halk Oylaması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçları, sabah 03.30'dan itibaren seferlere başlayacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü yapılacak referandum nedeniyle sandık kurulu başkanı ve üyelerinin oy verme düzenini kuracak şekilde sandık mahallerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla toplu ulaşımda seferlerini yeniden düzenledi. ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüslerle İZBAN ve İzmir Metro'da ilk seferin saati 03.30’da başlayacağı bildirildi.
ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 16 Nisan 2017 Pazar günü ilk hareket saatleri 03:30 olarak belirlediği hatlar şöyle:
İZBAN ve Metro'da da ilk hareket 03.30'da
İZBAN ise referandum görevlilerin ulaşımını sağlamak amacıyla Aliağa ve Tepeköy’e iki ek sefer düzenleyecek. Yapılan planlamaya göre, Tepeköy’den 03:33 ve 04:33 saatlerinde Aliağa varışlı, Aliağa’dan ise 03:30 ve 04:30 saatlerinde Tepeköy varışlı iki ek sefer yapılacak. Metro'da da Pazar günü seferleri 03:30'da başlayacak; 12.00'ye kadar 10 dakika, 12.00-19.30 arasında ise 6 dakika arayla sefer yapılacak.
İzmirliler 0 232 320 0 320 numaralı ESHOT Halkla İlişkiler Merkezi'nin çağrı merkezinden destek alabilecekler.