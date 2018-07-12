İzmir'de ulaşıma yine zam geldi! İşte yeni tarife

İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Toplantıda İzmir'de ulaşıma zam kararı alındı

Gamze Geçer- İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti.

Meclis'te 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü yapılacak olan etkinliklere katılmak isteyenler için ulaşım ücretsiz oldu. İçişleri Bakanlığı'nın İzmir Valiliği'ne gönderdiği resmi yazıda, Büyükşehir Belediyesi'nin uygulayacağı geçici düzenlemede 15 Temmuz günü saat 20:00 ile 16 Temmuz saat 06:00 arasında kentte ulaşım ücretsiz gerçekleşecek.

Meclis'te tartışma konusu olan yeni düzenlemeye dair söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, "Vatandaş bu zamlardan rahatsızdır. Yılbaşından beri hem suda hem otoparkta hem de toplu ulaşımda zamlar yüzde 15 oldu. Bu şekilde fiyat ayarlamasıyla vatandaşın yavaş yavaş cebine girmektesiniz. Bu zamları yaparak vatandaşı çileden çıkarıyorsunuz. Vatandaşının kanını emiyorsunuz. Bu zamları sosyal belediyecilik bağlamında kaldırınız" dedi. Meclis oturumunu yöneten Sırrı Aydoğan ise, "Muhalefetin her zaman zamlara tepkisi olur. Mazot, elektrik ve sigarada bunlar yapılıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin sübvansiyon vardır. Biz Avrupa kentleri gibi kanun çıkaran belediye olmadığımız için merkezi hükümetin çıkardığı kanunları uygulamakla mükellefiz. Toplu ulaşım belediyelerin yıllardır sübvanse ettiği bir şeydir. Son zamanlarda ücretsiz taşımalar arttı. Gazimizin, şehit yakınımızın, öğretmenimizin, yaşlımızın başımızın üstünde yeri var. Taşıyalım. Ama gönül ister ki belediyelere bir kanun çıkarıyorlarken, bir mazot indirimi de çıkarsalar. Buna seviniriz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Bülent Çetinkaya da şunları söyledi: "Bununla ilgili çok şey var da detaylara girmiyorum. Ulaşımla ilgili ana kalem akaryakıttır. Yatlara verdikleri gibi indirim uygularlarsa tüm belediyelere yardımcı olurlar."



Yeni tarifeler

Yeni tarifeye göre; merkez ilçelerde tam bilet 2.86 TL'den 3 TL'ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 1.65 TL'den 1.80 TL'ye, öğretmen bileti 2.20 TL'den 2.50 TL'ye yükseldi. Bilet 35 ve personel ulaşım kartları bir kontör olarak kaldı. Baykuş tarifesindeki tam bilet 5.72 TL'den 6 TL'ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 3.30 TL'den 3.60 TL'ye, öğretmen bilet 4.40 TL'den 5 TL'ye yükseldi. Bilet 35 ve personel ulaşım kartları 2 kontör olarak sabit kaldı. Havalimanı tarifesindeki tam bilet 5.72 TL'den 6 TL, öğrenci ve 60 yaş bilet 5.72 TL'den 6 TL'ye, öğretmen bilet 5.72 TL'den 6 TL'ye yükseldi. Bilet 35 ve personel ulaşım kartları 2 kontör olarak sabit kaldı.

İZBAN'da geçtiğimiz yıl hayata geçirilen 'Gittiğin kadar öde' sisteminin ESHOT'ta pilot uygulama bölgesi olan Seferihisar- Sığacık arasındaki tarifede de değişiklik yapıldı. Buna göre tam bilet 2 TL'den 2.10 TL'ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 1.15 TL'den 1.25 TL'ye, öğretmen bilet 1.54 TL'den 1.75 TL'ye yükseldi. Seferihisar-Üçkuyular İskele arasındaki tarife ise, ilk biniş ücreti 15 kilometre için 2.50 TL'den 2.75 TL'ye, öğrenci ve 60 yaş bilet 1.44 TL'den 1.57 TL'ye, öğretmen bilet 1.92 TL'den 2.18 TL'ye yükseldi. 15 kilometre sonrasında ise kilometre başına eklenen fiyatlarda da değişiklik oldu. Tam bilette 0.10 kuruş eklenirken yeni tarifede 0.11 kuruş eklenecek. Öğrenci ve 60 yaş bilette 0.05 eklenirken 0.06 kuruş eklenecek. Öğretmen bilette 0.07 kuruş eklenirken 0.08 kuruş eklenecek.

İZBAN'da ise, tam bilet tarifesinde 25 kilometrelik ilk biniş ücreti 2.86 TL'den 3 TL'ye, öğrenci ve 60 yaş bilette 1.65 TL'den 1.80 TL'ye, öğretmen bilette 2.20 TL'den 2.50 TL'ye yükselme oldu. 25 kilometrenin ardından kilometre başına tam bilette 0.08 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletinde 0.05 kuruş, öğretmen biletinde ise 0.06 kuruş ilave ücret yansıyacak.

Ayrıca Bilet 35 tarifesindeki 3 binişlik bilet 10 TL'den 11 TL'ye, 5 binişlik bilet 15 TL'den 17 TL'ye, 10 binişlik bilet 29 TL'den 32 TL'ye çıkarıldı.