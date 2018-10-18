İzmir'de uluslararası cimnastik turnuvası yapılacak

Gaziemir Belediyesi, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü iş birliğiyle 25-28 Ekim'de yapılacak 5. Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası'na 8 ülkeden 190 sporcu katılacak

İzmir'de uluslararası cimnastik turnuvası yapılacak
18 Ekim 2018 Perşembe 16:45

Organizasyon için Gaziemir'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı ve Şavkar Spor Kulübü Başkanı İsmail Göktekin, turnuvanın kendilerini çok heyecanlandırdığını, bu vesileyle olimpiyatlarda şampiyonlar çıkaracaklarına inandığını belirtti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol da spor turnuvaları ve festivallerle dünya çocukları arasında sevgi, barış ve kardeşliğin gelişmesini hedeflediklerini söyledi. 

Sarnıç Mustafa Kemal Atatürk Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye'nin yanı sıra  Rusya, ABD, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna, Macaristan ve Gürcistan'dan 19 takım ve 190 sporcu mücadele edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #uluslararası #cimnastik #turnuva
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