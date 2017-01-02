İzmir'de uyuşturucu can aldı

İzmir'de iddiaya göre uyuşturucu kullanan bir kadın hayatını kaybetti

Olay İzmir Buca'da dün akşam saatlerinden meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Meltem Yapıcı, yeni yıl kutlaması için arkadaşı Mustafa Ö'nün evine gitti. Alınan bilgiye göre genç kadın, gece uyuşturucu kullandı. Daha sonra da kendinden geçti ve uyuya kaldı. Mustafa Ö. ise arkadaşının uyuduğunu düşünerek bir süre rahatsız etmek istemedi. Daha sonra arkadaşını uyandırmaya çalışan Mustafa Ö., başarısız olunca durumdan şüphelendi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaptıkları muayenede genç kadının öldüğünü belirledi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Meltem Yapıcı'nın uyuşturuyu kolundan aldığını tespit etti. Genç kadının cansız bedeni otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.