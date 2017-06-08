İzmir'de uyuşturucu operasyonları

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Selçuk, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde operasyon düzenledi.Kaynak: AA
Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılana aramalarda 473 gram esrar, 741 kök Hint keneviri ve 82 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
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