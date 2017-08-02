İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi

İzmir'in Menemen İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 930 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipin ardından Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde durdurulan bir taksinin bagaj kısmına gizlenen 10 kilo 930 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Ş.Z. (26) ve A.D. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Z. tutuklandı, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu
Önceki Haber
Balkonda uyuyan kıza bakarak, yol ortasında mastürbasyon yaptı!
Sonraki Haber
Erdoğan talimat verdi: Kesinlikle istemiyorum!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.