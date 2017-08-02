İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi

İzmir'in Menemen İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 930 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipin ardından Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde durdurulan bir taksinin bagaj kısmına gizlenen 10 kilo 930 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Ş.Z. (26) ve A.D. (37) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Z. tutuklandı, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.