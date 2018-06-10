İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
10 Haziran 2018 Pazar 13:41

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şuubesi  ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki ayrı suç örgütüne  yönelik İzmir, Aydın, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere hava destekli  eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisi desteği, iki dedektör köpek ve 250 polisin  katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu,  570 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek, 25 fişek, bir hassas  terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 795  lira ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılacak adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk  edileceği kaydedildi.

Operasyonda yakalanan kişilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 17  kişinin daha önceki operasyonlarda tutuklandığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #operasyon
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