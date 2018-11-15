İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmir'in Beydağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 140 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde yaşayan İ.S. ve K.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 140 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.S. ve K.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.