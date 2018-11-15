İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmir'in Beydağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 140 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
15 Kasım 2018 Perşembe 13:26

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde yaşayan İ.S. ve K.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 140 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.S. ve K.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tutuklama #operasyon #uyuşturucu #izmir
Önceki Haber
Alsancak Gar'ı karşısında tır direğe çarptı
Sonraki Haber
KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü için İzmir'de tören düzenlendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.