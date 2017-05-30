İzmir'de vahşet! Ailesini katletti, bu notu bıraktı

İzmir'in, Bornova İlçesi Çamdibi Semti'nde fabrika işçisi 28 yaşındaki Sami Ergu, özel güvenlik görevlisi eşi 34 yaşındaki Serap Ergu ve kızı 5 yaşındaki Sena Ergu'yu bıçakla öldürdükten sonra, bıçağını boğazına saplayıp intihar etti. Psikolojik sorunları olan Sami Ergu'nun, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etmeden önce yazdığı 'Yapmak zorundaydım' notu bulundu.
Olay, Çamdibi 5107 Sokak 14 numarada oturan Ergu'nun ailesinin yakınları kendilerinin haber alınmayınca, Sami Ergu'nun kardeşi Sabit Ergu'nun eve gelmesiyle ortaya çıktı. Zili çalmasına karşın yanıt alamayınca yedek anahtarla kapıyı açan Sabit Ergu, ağabeyi Sami, yengesi Serap ve yeğeni Sena'nın kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı. Sabit Ergu hem polise hem yakınlarına haber verdi.
Ergu ailesinin yakınları eve akın ederken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, 3 kişinin de öldüğünü belirledi.
EŞİNİ KIZINI ÖLDÜRÜP CANINA KIYMIŞ
Polisin araştırmalarında cinayetle ilgili ürperten detaylar ortaya çıktı. Kemalpaşa'da bir fabrikada çalışan Sami Ergu'nun, iki gündür bronşit teşhisiyle raporlu olduğu için işe gitmediği belirlendi.
Bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve olay anında cinnet getirdiği belirtilen Sami Ergu'nun, önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan eşi Serap Ergu'yu bıçakla öldürdüğü, ardından 5 yaşındaki kızı Sena Ergu'yu aynı oda içerisinde öldürüp aynı bıçağı boğazına saplayarak canına kıydığı belirlendi.
Polisin evdeki araştırmaları sırasında Ergu'nun kullandığı psikolojik ilaçlar da bulundu. Ayrıca Sami Ergu'nun yazdığı 'Herkese hastalık bulaştırıyorum. Yapmak zorundaydım"' notu da bulundu.
Olay yerinde savcının incemelemisinin ardından Serap ve Sami Urgu çifti ile kızları Sena'nın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin, Sami Ergu'nun cep telefonu ve bilgisayarı ile sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.
EŞİ İÇİN SOSYAL MEDYADA ŞARKI PAYLAŞMIŞ
Her fırsatta eşini çok sevdiğini söylediği belirtilen Sami Ergu'nun, 14 Mayıs günü Özbek şarkıcı Yıldız Usmonova'nın 'Seni Severdim' şarkısını Facebook hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Sami Ergu'nun paylaştığı şarkının sözleri şöyle:
"Yazık ne mazi yazık
Anlatmaya yoruldum
Sen benden vazgeçince
Ben o gün de vuruldum
Yazık günah ben oysa
Kardelen gibi
Acıyla boy veren gibi
Seni severdim
Hüznün koynunda
Seni severdim
Hem uyanık, hem uykumda
Seni severdim
Ve sana rağmen yine severdim
Dar ağacı ip boynumda
Sen aşkı anlamaz bilmez
Gül yansa ağlamaz sakin
Ben akmayan göz yaşında
Seni severdim
Sen hisli korkak savaşçı
Aşkı kime satmış hain
Ben her savaş meydanında
Seni severdim."