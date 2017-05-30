İzmir'de vahşet! Ailesini katletti, bu notu bıraktı

İzmir'in Bornova İlçesi Çamdibi Semti'nde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen 29 yaşındaki Samet Ergu, eşi 34 yaşındaki Serap ile kızı 5 yaşındaki Sena Ergu'yu bıçakla öldürdükten sonra intihar etti

İzmir'in, Bornova İlçesi Çamdibi Semti'nde fabrika işçisi 28 yaşındaki Sami Ergu, özel güvenlik görevlisi eşi 34 yaşındaki Serap Ergu ve kızı 5 yaşındaki Sena Ergu'yu bıçakla öldürdükten sonra, bıçağını boğazına saplayıp intihar etti. Psikolojik sorunları olan Sami Ergu'nun, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etmeden önce yazdığı 'Yapmak zorundaydım' notu bulundu.



Olay, Çamdibi 5107 Sokak 14 numarada oturan Ergu'nun ailesinin yakınları kendilerinin haber alınmayınca, Sami Ergu'nun kardeşi Sabit Ergu'nun eve gelmesiyle ortaya çıktı. Zili çalmasına karşın yanıt alamayınca yedek anahtarla kapıyı açan Sabit Ergu, ağabeyi Sami, yengesi Serap ve yeğeni Sena'nın kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı. Sabit Ergu hem polise hem yakınlarına haber verdi.



Ergu ailesinin yakınları eve akın ederken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, 3 kişinin de öldüğünü belirledi.



EŞİNİ KIZINI ÖLDÜRÜP CANINA KIYMIŞ

EŞİ İÇİN SOSYAL MEDYADA ŞARKI PAYLAŞMIŞ