İzmir'de vapur seferleri iptal

İzmir'de şiddetli lodos nedeniyle vapur seferleri iptal

İzmir'de bugün yağmur ve şiddetli lodos var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yolcu vapuru ve araba vapuru seferleri iptal edildi. Seferler 11.15'ten itibaren iptal.