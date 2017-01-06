İzmir'de vapur seferleri iptal

İzmir'de bugün yağmur ve şiddetli lodos var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yolcu vapuru ve araba vapuru seferleri iptal edildi. Seferler 11.15'ten itibaren iptal.
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