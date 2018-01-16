İzmir'de vatandaştan çıplak protesto

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Konak Hizmet Merkesi'ni protesto etmek için soyunan Adnan Sağır, 'Memur hakkında şikayette bulundum ama dilekçem kaybolmuş. Bu nedenle de bu kurumu ve amirini protesto ediyorum. Protesto etmek için de soyundum' dedi

Ali Budak-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Konak Hizmet Merkezi'ne 8 ay önce çalıştığı kurumun 8 aylık maaşını vermediği için şikayette bulunan ama oradaki memurun senin o kurumdan maaş alabilmen 'Senin o kurumdan alacağının olması hayatın olağan akışına aykırıdır' karşılığı vermesi üzerine memuru da şikayet eden 3 ay şikayetinin ne aşamada olduğunu öğrenmek için geldiğinde herhangi bir bilgi verilmediği gibi dilekçesinin de ortalıkta olmaması nedeniyle kurumun önünde üzerindekileri soyunan Adnan Sağır, 'Bu kurumu, amirini ve memurunu protesto ediyorum. Soyunmaktaki tek amacım budur. Bunların hepsi patronların uşağı olmuş. Bunun yanı sıra da hakkını arayanlarla dalga geçiyorlar' dedi.



'O kurumdan alacağının olması hayatın olağan akışına aykırı!'



Kurumu, amirini ve memurunu protesto etmek için soyunan ve sadece iç çamaşırıyla kurumun önünde oturma eylemi yapan Adnan Sağır, 'Soyunmaktaki tek amacım; kurumu, amiri ve memurunu protesto etmektir. Bunların hepsi patronların uşağı olmuş. Bunun yanı sıra da hakkını arayanlarla dalga geçiyorlar. Çalıştığım kurum 8 aylık maaşımı ödemediği için geldim ve şikayet ettim. Burda görevli olan memur ise şikayetime karşılık 'Senin o kurumdan alacağının olması hayatın olağan akışına aykırı' dedi. Ya sen kardeşim (!) hakim misin, savcı mısın? Bu kararı nasıl verebiliyorsun?' dedi.



Şikayet dilekçem kaybolmuş!



Sonrasında da bu cümleyi kullanan memur hakkında yaklaşık 3 ay önce şikayet dilekçesi verdiğini belirten Sağır, şöyle devam etti: Dilekçemin neticesini öğrenmek istedim ama dilekçem bulunamadı! Eskisi gibi dosyalama olsa kayıp olma ihtimalini kabul edeceğim ama bilgisayarın içindeki dilekçe yok olmuş. O ona salladı o diğerine! Ama benim işim çözülmedi. Sorunum giderilmedi. Memuru amirine şikayet ediyorum ama dilekçem kayboluyor. Bilgi edinemediğim için de hem kurumu hem de amirini protesto ediyorum. Bilgi edinme hakkımı kullanamadım. Kimse işini yapmıyor. Şikayetiniz var dilekçe veriyorsunuz ama karşılığını alamıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Buna tepki olarak ve haklı isyanımı göstermek ve sesimi duyurmak için de soyundum. Sadece iç çamaşırımla kurumun önünde oturacak ve protestomu sürdüreceğim.



Protestosunu kurumun önündeki kaldırımda oturarak sürdüren Sağır'ın sesini ise vatandaşlar ve polis duydu. Olay yerine gelen polis bu şekilde eylem yapamayacağını söylediği Sağır'ı alandan uzaklaştırmak için uğraşırken, kurumun içinden yetkili biri Sağır'ı içeri soktu. Eylem sorunsuz sona ererken, vatandaş Sağır'ın sesini duyurup duyuramadığı hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.